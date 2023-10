Con i Taranto Port Days una domenica mattina in porto

TARANTO - Con una domenica davvero speciale si concludono i Taranto Port Days, la manifestazione promossa dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto (AdSPMI) affiancata nell’organizzazione dalla Jonian Dolphin Conservation (JDC); l’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Taranto e rientra negli Italian Port Days promossi a livello nazionale da Assoporti. - Con una domenica davvero speciale si concludono i Taranto Port Days, la manifestazione promossa dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto (AdSPMI) affiancata nell’organizzazione dalla Jonian Dolphin Conservation (JDC); l’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Taranto e rientra negli Italian Port Days promossi a livello nazionale da Assoporti.





Al porto la giornata inizierà molto presto con il concerto all’alba, un appuntamento ormai tradizionale per questa importante manifestazione: quest’anno i Taranto Port Days ospitano l’attesissima performance del famoso cantautore Diodato che torna ad esibirsi nella sua Taranto, una grande esclusiva TPD2023; l’evento gratuito è sold out e, per motivi di sicurezza, l’accesso all’area sarà consentito solo ed esclusivamente ai possessori di accredito effettuato online su EventBrite.

Già alle 9 nello sport village allestito da Decathlon ci sarà una lezione di yoga che, per tutta la mattinata, sarà seguita da attività sportive ludico ricreative a favore di tutti i visitatori. Tra queste, il laboratorio circense e lo spettacolo di bolle a cura del Circo Laboratorio Nomade e i reading per bambini presso lo stand del Port Village allestito dalla Biblioteca Acclavio del Comune di Taranto.

Anche domenica mattina, infatti, a partire dalle ore 9.00 il porto si apre alla città per farsi conoscere dalla sua comunità: durante i Taranto Port Days l’accesso all’area portuale è gratuito, come la partecipazione alle numerose iniziative e manifestazioni; tra queste anche le visite al porto via mare con i catamarani della JDC; si può percorrere l’ampia area con stand in cui Istituzioni ed operatori privati illustrano ai visitatori le attività ed iniziative che si svolgono nel porto, sul mare, anche esponendo mezzi nautici e dispositivi, nonché visitare la mostra immersiva "Visioni Liquide", un viaggio immaginifico alla scoperta dei mestieri del porto.

Alle 10.30 nello spazio coperto si terrà un momento di approfondimento interamente dedicato all’universo Donna, "BET WE CAN! Cerchio di donne che amano il mare": per una precisa scelta dell’organizzazione, nei panel di tutti i convegni dei TPD2023 moderatori e relatori sono stati equamente suddivisi tra i due generi, in linea con l’iniziativa a "No Women No Panel - Senza donne non se ne parla" promossa dalle AdSP nazionali e da Assoporti quale strategia collaborativa volta alla promozione della partecipazione equilibrata e plurale negli eventi di comunicazione.

Gran finale dei TPD2023 – ore 11.30 – con l’evento conclusivo del Progetto transfrontaliero "BioTourS" – acronimo di BIOdiversity and TOURism Strategy to protect cetaceans – che con le sue attività ha interessato cinque città costiere: oltre Taranto, ove ha sede la capofila Jonian Dolphin Conservation, Bari e Termoli in Italia, Cattaro in Montenegro e Valona in Albania; obiettivo principale del progetto è stato "esportare" in queste zone le buone pratiche della JDC per un turismo sostenibile e rispettoso dell’ecosistema marino; il progetto è stato realizzato nell’ambito del programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro, cofinanziato dall'Unione Europea e gestito dalla Regione Puglia con la partecipazione del Molise, Albania e Montenegro.

Sarà l’atto conclusivo dei Taranto Port Days che, alle ore 14.00 di domenica 8 ottobre, termineranno le proprie attività.

Taranto Port Days 2023 è sostenuto da SIR - Servizi industriali, SJS Engineering e YILPORT - San Cataldo Container Terminal; si ringraziano Rimorchiatori Napoletani srl, Fondazione Taranto25, Studio Gaudio Recording e Strumentimusicali.net; partner tecnici della manifestazione sono Decathlon ed Ecotaras.