Serie B, il Bari pareggia 1-1 con la Reggiana al Mapei Stadium-Città del Tricolore

Ssc Bari fb





Primo gol per il difensore e capitano dei galletti in questo campionato. Settimo pareggio per i pugliesi in 9 partite giocate. Il Bari è nono con 10 punti insieme al Brescia, al Sud Tirol e alla Cremonese.

Terzo pareggio esterno del Bari. I biancorossi impattano 1-1 con la Reggiana al “Mapei Stadium-Città del Tricolore” nella nona giornata di andata di Serie B. All’ 1-0 realizzato al 10’ del primo tempo da Girma per gli emiliani, la squadra di Mignani risponde col pareggio siglato al 34’ da Di Cesare.