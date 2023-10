CSM di Putignano, la bellezza nei luoghi di cura: inaugurazione restyling della struttura e mostra quadri

BARI – Curare la salute mentale attraverso la bellezza dell’arte e l’accoglienza dei luoghi. Domani venerdì 20 ottobre 2023, alle ore 11,30, saranno inaugurati i nuovi spazi riqualificati del Centro di Salute Mentale Area 7 di Putignano (via Tenente Giuseppe Pugliese, 37), struttura di riferimento anche per i Comuni di Locorotondo, Alberobello, Castellana Grotte e Noci.La struttura, sottoposta ad un intervento di restyling degli ambienti e con una distribuzione più funzionale alle attività, ospiterà in modo permanente le opere pittoriche – realizzate da pazienti, familiari e operatori sanitari - protagoniste nei giorni scorsi di una mostra itinerante nei Comuni del territorio del CSM.All’evento inaugurale interverranno:· Luigi Fruscio, Direttore amministrativo ASL Bari · Guido Di Sciascio, Direttore Dipartimento di Salute Mentale · Anna Maria Camposeo, Direttrice CSM Area 7