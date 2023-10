San Giovanni Rotondo, incendiano casolare e rubano generatori di corrente: quattro indagati

FOGGIA - Sono quattro le persone raggiute da misure cautelari per aver incendiato un casolare nelle campagne di San Giovanni Rotondo lo scorso 7 marzo, e avrebbero anche rubato costosi generatori di corrente. I quattro individui sono tutti di San Marco in Lamis. Uno è finito agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, mentre agli altri è stato notificato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.Secondo gli accertamenti delle indagini, i quattro avrebbero anche minacciato con una pistola alcuni testimoni dei reati da loro commessi. Rispondono di furto in abitazione aggravato, illecita detenzione di arma comune da sparo, danneggiamento e violenza privata aggravata.