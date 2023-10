Educazione alimentare, sicurezza sul lavoro e prevenzione delle malattie croniche: la ASL presenta i progetti per promuovere la salute tra i banchi di scuola

BARI - La salute tra i banchi di scuola per diffondere la cultura della prevenzione e la conoscenza di temi quali la corretta alimentazione, la sicurezza sui luoghi del lavoro e/o il contrasto alle malattie croniche. A promuovere le buone pratiche da adottare a scuola e realizzare nella vita quotidiana, è il Dipartimento di prevenzione della ASL di Bari che, questa mattina, ha presentato, presso l’Auditorium del Liceo scientifico “G. Salvemini a Bari, il programma provinciale con i relativi progetti destinati agli istituiti scolastici di ogni ordine e grado. La progettualità rientra nell’ambito del Catalogo della promozione della salute nella scuola 2022-23 avviato dalla Regione.La novità di quest’anno consiste nella presentazione delle diverse progettualità suddivise per fasce d’età scolare e per aree tematiche, per consentire ai dirigenti scolastici e ai referenti alla salute di approfondire gli argomenti dei progetti di loro interesse o corrispondenti a esigenze del proprio istituto scolastico, direttamente con i referenti e/o ideatori degli stessi.“Il catalogo – spiega la coordinatrice del GIA, Maria Grazia Forte del SIAN Area Metropolitana - è uno degli strumenti di buone pratiche che accompagna e supporta le comunità scolastiche nel loro importante e delicato percorso e consente di strutturare quel raccordo stabile con le organizzazioni sanitarie deputate alla promozione della salute. Il GIA – ha aggiunto Forte - durante l’anno scolastico assicurerà un sostegno alle scuole nella realizzazione dei vari progetti e un monitoraggio delle attività realizzate anche al fine di evidenziare eventuali problematiche e/o criticità. Il catalogo in questo modo può contribuire anche ad abbattere le disuguaglianze”.Nel corso dell’incontro di oggi, a cui hanno partecipato Giuseppina Lotito, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale e Fulvio Longo, direttore del Dipartimento di prevenzione, il GIA - Gruppo Interdisciplinare Aziendale del Dipartimento di prevenzione – ha approfondito argomenti riguardanti: la sicurezza sul lavoro con il progetto “Dal Palcoscenico alla Realtà@scuola di prevenzione” atto ad implementare nei ragazzi la cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro e sviluppare ed approfondire le conoscenze sulle dinamiche infortunistiche e sulle relative misure di prevenzione primaria e secondaria; e ancora la corretta alimentazione con il progetto “Attivamente Sani” mirato a favorire l’adozione di stili di vita salutari e promuovere il potenziamento dei fattori di protezione (life skill, empowerment) nella popolazione scolastica coinvolgendo i dirigenti scolastici, gli insegnanti e le famiglie al fine di rendere più efficaci gli interventi di prevenzione e promozione della salute nella comunità scolastica stessa.Un altro focus ha riguardato l’attività motoria e il ruolo fondamentale svolto per la prevenzione delle malattie croniche con il progetto “Impariamo a Muoverci” e la delicata tematica della violenza etica, con il progetto provinciale “SAVE: scudo alla violenza etica”.Nel catalogo infine rientra anche “Scuola, Sport e Disabilità”, programmazione finalizzata a porre attenzione sulle tematiche sulle attività motorie e sportive come strumento di prevenzione e inclusione.Sarà possibile per le scuole iscriversi, entro il 30 novembre, ai progetti di loro interesse in modo da poter fare una programmazione mirata e realizzabile nell’ anno scolastico e in sinergia con tutte le attività curriculari tramite il seguente link: https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/scuola/catalogo.