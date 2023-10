FRANCESCO LOIACONO - Belgio-Svezia. L’ Uefa ha omologato l’1-1 del campo, la gara non sarà rigiocata. Difficile trovare altre date e soprattutto con il Belgio già qualificato per gli Europei e la Svezia eliminata, si è potuto omologare il risultato senza rigiocare una gara che non arreca danni a nessuno. Il match del gruppo F era stato sospeso alla fine del primo tempo, dopo la notizia della morte di 2 tifosi svedesi per l’attentato terroristico del 16 ottobre a Bruxelles.