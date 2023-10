Serie C: Catania-Taranto è lo scontro play off della sesta giornata



Il Foggia, con la vittoria sul Crotone allo “Scida” domani alle 18,30, potrebbe raggiungere il primo posto. Il Cerignola, con il Latina al “Monterisi” non avrà a disposizione Lionetti perché infortunato. Costa giocherà nel Brindisi domenica 22 ottobre alle 16 con la Casertana al “Fanuzzi”.

- Catania-Taranto è lo scontro play off della sesta giornata di andata del girone C di Serie C. La partita si disputerà domenica 22 ottobre alle 16,15 al “Massimino-Cibali”. L’ allenatore del Monopoli Francesco Tomei rischia l’ esonero se i biancoverdi dovessero perdere la gara di oggi alle 20,45 con la Virtus Francavilla Fontana al “Veneziani”.