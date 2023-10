'Festival delle 100 Masserie', domenica 15 ottobre 2023 si chiude l’iniziativa a Crispiano

CRISPIANO (TA) - Si chiude domenica 15 ottobre il Festival delle 100 Masserie a Crispiano. Grande successo per l’iniziativa che quest’anno è giunta alla sua seconda edizione. In programma, la location degli eventi del mattino è in contrada San Simone, in piazza Martellotta, con attività e iniziative specifiche dedicate ai più piccoli. - Si chiude domenica 15 ottobre il Festival delle 100 Masserie a Crispiano. Grande successo per l’iniziativa che quest’anno è giunta alla sua seconda edizione. In programma, la location degli eventi del mattino è in contrada San Simone, in piazza Martellotta, con attività e iniziative specifiche dedicate ai più piccoli.





Dalle ore 10.00 alle 11.15 il Circo Laboratorio Nomade animerà il "Circo dei piccoli briganti", un laboratorio di giocoleria, acrobatica ed equilibrismo aperto a 20 piccoli partecipanti di età compresa tra i 6 e i 10 anni.

A seguire, dalle 11:30 in poi la stessa compagnia propone animazione e spettacoli aperti a tutti. Il tutto si svolge in piazza Martellotta, dove già a partire dalle ore 9.00 saranno allestiti i "Mercatini della terra" del presidio Slow Food.

Le iniziative del Festival riprendono la sera alle ore 20.30 in teatro comunale, dove si esibiranno in concerto i "Febi armonici - Il ritorno", con Claudio De Vittorio, Tony Semeraro, Emanuele De Vittorio, Paolo Basile, Martino De Cesare, Paolo Lippolis. Ritorno sul palco per il gruppo storico di crispianesi, insieme dal 1977, che propongono al pubblico, dopo circa due anni di ricerche sulla musica, i canti e le tradizioni popolari della Puglia e della vicina Basilicata. Uno spettacolo musicale aperto a tutti fino a esaurimento dei posti disponibili.

Si segnala anche l’iniziativa "Immersive Museum – Virtual Experiences" che si protrae fino a domenica 15, presso il teatro comunale: un viaggio immersivo tra le opere d’arte dedicato agli amanti del multiverso. Per maggiori informazioni sull’iniziativa, si può consultare il sito www.culturaimmersiva.it/crispiano

Il Festival delle 100 Masserie è promosso da Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione e Teatro Pubblico Pugliese a valere su fondi Por Puglia Fesr-Fse 2014/2020 - Asse VI azione 6.8 - "Palinsesto PP-TPP Puglia - Riscopri la meraviglia 2023" in collaborazione con il Comune di Crispiano - Assessorato alla Cultura.

È patrocinato dall’Unione Europea, dalla Regione Puglia, dal Teatro Pubblico Pugliese, dal Gal Magna Grecia, dalla Camera di Commercio di Taranto e dal Comune di Crispiano, insieme all’Unpli Regionale.