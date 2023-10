Francavilla Fontana, avviati i lavori per la realizzazione di un piccolo polo sportivo nell’area esterna condivisa dai plessi "Collodi" e "Falcone e Borsellino"

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - L’Amministrazione Comunale ha avviato i lavori che trasformeranno in un piccolo campus sportivo l’area esterna condivisa tra i plessi "Collodi" e "Falcone e Borsellino" del Primo Istituto Comprensivo in via Suor Antonietta Zullino. - L’Amministrazione Comunale ha avviato i lavori che trasformeranno in un piccolo campus sportivo l’area esterna condivisa tra i plessi "Collodi" e "Falcone e Borsellino" del Primo Istituto Comprensivo in via Suor Antonietta Zullino.





L’intervento, finanziato con 525 mila euro dal Fondo nazionale per la promozione del Sistema integrato Zerosei, è stato pensato per valorizzare un’ampia area attualmente inutilizzata.

"La prospettiva di questo cantiere – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – è quella di rigenerare uno spazio pubblico, rifunzionalizzarlo e metterlo a disposizione della collettività per lo sport, la socialità e il benessere. Si tratta di un’opera che inciderà sul numero di impianti sportivi di proprietà comunale e che si tradurrà in nuove opportunità per le società che operano nel settore".

Gli operai, che in questa fase sono al lavoro per rimuovere la vecchia recinzione e tracciare una nuova strada di collegamento, realizzeranno due campi da tennis e un campo polivalente dedicato a calcetto e volley. Completeranno l’opera un adeguato impianto di illuminazione, il rifacimento dell’area esterna con verde pubblico, piazzali, stradine e la creazione di una nuova strada interna che congiungerà l’impianto direttamente con via Ceglie.

"La nuova struttura sportiva – prosegue il Sindaco Denuzzo – è l’ennesima tappa di un percorso finalizzato ad accrescere l’impiantistica cittadina. Abbiamo cominciato con i playground per il basket, le attrezzature nel parco Brayda, l’impianto della Scuola di Via Vittorio Veneto, il campo polivalente del quartiere San Lorenzo e il rifacimento delle palestre scolastiche, senza dimenticare il completamento delle infrastrutture come lo Stadio e il Palazzetto. Moltiplicare le occasioni per fare sport vuol dire migliorare la qualità della vita in particolare dei nostri giovani concittadini".

Le novità per il plesso Falcone e Borsellino non finiscono qui. Nelle scorse settimane, infatti, è stato approvato un progetto per l’efficientamento energetico del plesso scolastico prevedendo la sostituzione dell’impianto elettrico e di illuminazione del primo piano. I lavori, che richiedono un investimento di 130 mila euro, saranno realizzati grazie ad un finanziamento ottenuto dall’Amministrazione Comunale con fondi del PNRR.

"L’avvio del cantiere per la realizzazione dei campi da calcio e tennis – conclude l’Assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma – arriva al culmine di un lungo lavoro preparatorio che ha coinvolto i tecnici e gli operatori economici. Una volta completato l’intervento la Città potrà contare su nuovi spazi dedicati alla pratica sportiva. I benefici non riguarderanno solo i fruitori, ma l’intero quartiere. Perché ogni spazio sottratto all’abbandono è una nuova opportunità di socialità, incontro e crescita".