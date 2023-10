FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Giovedì 26 ottobre si è insediata ufficialmente la Commissione Pari Opportunità che, come primo atto, ha eletto Presidente Davide Mastromarino e Vicepresidente Aurora Pezzuto. - Giovedì 26 ottobre si è insediata ufficialmente la Commissione Pari Opportunità che, come primo atto, ha eletto Presidente Davide Mastromarino e Vicepresidente Aurora Pezzuto.





"Ringrazio tutte e tutti per la fiducia accordatami. L’elezione di un uomo quale presidente – dichiara Davide Mastromarino – è una novità assoluta per questa Commissione e dimostra come, tra mille difficoltà, il cammino per la parità di genere non sia più solo una questione femminile. Lavorerò fianco a fianco con tutte le consigliere e con l’Assessore Tatarano per portare il più possibile tra la gente i principi istitutivi della Commissione con l’obiettivo di continuare a crescere insieme alla comunità".

Gli altri componenti della Commissione, oltre all’Assessore Sergio Tatarano, sono le Consigliere comunali Valentina De Comite e Anna Ferreri e gli esterni Sara Bonifacio, Francesca (Ganga) Di Pietrangelo, Luana Garofoli, Maria Fontana Marraffa, Francesca Mola e Carmen Saponaro.

Questo organo comunale ha lo scopo di promuovere la realizzazione delle pari opportunità e contrastare gli atteggiamenti e i comportamenti discriminatori nei confronti di qualunque cittadino in ragione delle condizioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

La Commissione si è messa da subito al lavoro per definire le iniziative in occasione del prossimo 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne.