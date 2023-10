'Galatone d'autunno - Gusto, Arti e Mestieri': un evento per celebrare la cultura e la tradizione salentina

Questa manifestazione è organizzata congiuntamente dal comune di Galatone, Pro Loco Galatone e coinvolge numerose partnership, tra cui Gal Terra d'Arneo, Unpli Puglia, l'organizzazione italiana sommelier - sezione Lecce, Pro Loco Savelli, Gal Kroton e Unpli Crotone.



L'evento offre un'opportunità unica di incontro tra due culture geograficamente vicine, ma ricche di diverse sfumature, e lo fa attraverso un mix di iniziative coinvolgenti. Lungo il percorso che va da via San Sebastiano a Piazza Costadura, i visitatori potranno immergersi in un ambiente ricco di tradizioni e autenticità.



Tra i momenti salienti dell'evento ci saranno mercatini locali, installazioni artistiche, cibo prelibato, vendita di prodotti tipici e degustazioni di vini di alta qualità. Questo permetterà ai partecipanti di assaporare le prelibatezze locali e apprezzare la produzione vinicola della zona.



Ma "Galatone d'autunno" non sarà solo un'esperienza culinaria. Le due serate saranno animate da intrattenimenti che abbracceranno la musica popolare, le danze tradizionali e le peculiarità locali, offrendo un'immersione completa nella cultura salentina. Questa manifestazione vuole dare il benvenuto all'autunno con stile, celebrazione e condivisione della tradizione, rendendo omaggio a una delle regioni più affascinanti dell'Italia. Non c'è dubbio che "Galatone d'autunno - Gusto, Arti e Mestieri" sia un appuntamento imperdibile per chiunque voglia scoprire il Salento in tutta la sua bellezza e autenticità. (Giulia Greco)

GALATONE - Nel cuore del centro storico di Galatone, in provincia di Lecce, si terrà un evento speciale che celebrerà il fascino dell'autunno e la ricca cultura del Salento. "Galatone d'autunno - Gusto, Arti e Mestieri" è un'appuntamento da non perdere, programmato per il 20 e il 21 ottobre con inizio alle ore 20:00.