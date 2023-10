GialappaShw riparte con 1.387.000 spettatori

Ottima partenza per la seconda edizione di GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, condotto ancora una volta da Mago Forest, che nella puntata di ieri era affiancato da Ellen Hidding, oltre vent’anni dopo il loro debutto insieme.

La prima puntata dello show - su TV8 e su Sky Uno/+1 e on demand - ha registrato complessivamente 1.387.000 spettatori medi. Nel dettaglio, il solo primo passaggio su TV8 e in simulcast su Sky Uno ha raccolto complessivamente 1.045.000 spettatori medi con una share del 5,7% (solo TV8 ha totalizzato 903mila spettatori medi e 4,9% di share). L’hashtag ufficiale #GialappaShow è stato in tendenza per tutta la serata.

Tra i comici apparsi nel corso della prima puntata, Marcello Cesena e Simona Garbarino con la prima puntata di Sensualità a Corte, Ubaldo Pantani con il nuovissimo format 4 Funerali, Brenda Lodigiani alias Ester Ascione, Stefano Rapone nuovo inviato sui red carpet, Antonio Ornano allenatore di calcio, Valentina Barbieri nella parodia di Ilary Blasi, Alessandro Betti con il suo Fachiro Tandoori, il demotivatore Toni Bonji, e, direttamente dal Baratro, i ragazzi Cin Cin, al secolo Enrique Balbontin e Andrea Ceccon. In più, i nuovi comici di questa edizione: Edoardo Ferrario, Gigi & Ross, Fabrizio Casalino e Alessandro “Lesc” Bianchi. In studio anche i Neri Per Caso e il Maestro Vittorio Cosma.