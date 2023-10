Giornata nazionale della salute mentale, grande partecipazione a Salice Salentino

SALICE SALENTINO - Dal 1992, il 10 ottobre di ogni anno in tutto il mondo si promuovono iniziative con l'obiettivo di sensibilizzare la consapevolezza e combattere stigma e discriminazioni a sostegno della salute mentale.Ogni anno viene portato all’attenzione dell’opinione pubblica un aspetto diverso relativo alla salute mentale.Il tema per l’edizione 2023 è stato “ La salute mentale è un diritto universale ", titolo scelto per i dati preoccupanti che emergono dai rapporti dell’Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite.Infatti, in tutto il mondo una persona su otto vive una condizione di disagio psichico che può avere un impatto negativo sulla sua salute fisica e sulle relazioni sociali. Un problema che negli ultimi anni riguarda un numero sempre più crescente di giovani e adolescenti.Proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica ieri, martedì 10 ottobre, sui campi del centro sportivo LE RENE di Salice Salentino, l'ACSI (Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero), in collaborazione con le strutture riabilitative centri diurni e il Dsm di Campi Salentina, hanno dato vita a una splendida giornata di sport all'insegna del divertimento e dell’inclusione sociale.Il mio personale ringraziamento – quale presidente dell’A.S.D.“L’Adelfia” di Alessano e responsabile nazionale manifestazioni sportive ANPIS (Associazione Nazionale per l’Inclusione Sociale) - va a Mimmo Margarito, Dirigente Nazionale ACSI e Presidente Territoriale ACSI Lecce, Carmine Ignoni, Presidente Territoriale ACSI Brindisi, alla Dottoressa Antonella Alemanno DSM Campi Salentina, a tutte le istituzioni presenti, agli educatori, operatori, psicologo, infermieri volontari e a tutti i ragazzi che hanno partecipato a questa splendida giornata. (Daniele Piscopello)