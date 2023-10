Giornata mondiale della vista: il 12 ottobre al Vittorio Emanuele II di Bisceglie visite oculistiche gratuite con il chirurgo oculista Pasquale Attimonelli e la sua equipe per la prevenzione e cura della maculopatia

BISCEGLIE - Ottobre è il mese della prevenzione, che gioca un ruolo fondamentale anche per gli occhi. La vista è un bene prezioso, tutelarlo è importante per la propria salute in ogni fase della vita.In occasione della Giornata mondiale della vista, promossa dall'OMS e dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB) per sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’importanza di una corretta prevenzione delle malattie oculari, giovedì 12 ottobre 2023 la ASL BT e l’Unità Operativa di Oculistica Bisceglie - Trani dell’Ospedale ‘Vittorio Emanuele II’ di Bisceglie, diretto da Pierangela Nardella, hanno organizzato uno screening gratuito per la prevenzione delle maculopatie con il dottor Pasquale Attimonelli e i suoi collaboratori. Un appuntamento importante con la prevenzione fortemente voluto dalla Direttrice generale della Asl BT, Tiziana Dimatteo.I controlli oculistici hanno finalità preventiva per escludere eventuali patologie e possono aiutare a diagnosticare tempestivamente condizioni che possono mettere a rischio la vista, come le maculopatie appunto, la cui incidenza aumenta con l’età.Tutti i pazienti, giovedì 12 ottobre, saranno sottoposti ad un esame strumentale non invasivo, l’Angio OCT (tomografia ottica computerizzata), che permette di visualizzare la retina e i vasi retinici senza mezzo di contrasto e senza dilatazione pupillare. Questo esame consente di valutare la presenza di maculopatia che è la principale causa di perdita grave della visione centrale dopo i 55 anni. La maculopatia o degenerazione maculare, infatti, è una patologia che colpisce la macula, la zona centrale della retina. È progressiva ed irreversibile, ma è possibile rallentarne o addirittura bloccarne il decorso se individuata per tempo; di qui l’importanza di una diagnosi precoce. Tra i sintomi principali: visione centrale distorta e sfocata.I pazienti affetti da maculopatia di tipo essudativo (umida) possono beneficiare della terapia intravitreale, che viene effettuata già dal mese di maggio 2023 presso il Presidio ospedaliero di Bisceglie. Ogni paziente necessita in media all’anno di 6-7 trattamenti intravitreali e, con l’aumento della vita media, stiamo assistendo ad un crescente numero di pazienti affetti da questa patologia. Ciò rappresenta un problema sociale, pertanto lo screening e la diagnosi precoce sono indispensabili per affrontare al meglio questa battaglia.Il dottor Pasquale Attimonelli e la sua equipe effettueranno le visite gratuite presso l'Ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie nell'ambulatorio sito nel locale adiacente la Cappella ospedaliera. Attimonelli è una eccellenza in campo oculistico. Uno dei chirurghi oculisti più affermati in Puglia, dedito a svolgere la sua attività in strutture pubbliche, pratica interventi sul segmento anteriore dell'occhio per cataratta e per glaucoma, pratica interventi sulla retina per varie patologie, effettua terapia intravitreale e cura della maculopatia.Gli screening gratuiti si terranno dalle 9.30 alle 12.30, con prenotazione obbligatoria al numero 0883.483.556.Alle ore 10,30 c/o l’ambulatorio dell'Ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie (via Giovanni Bovio, 279/A) interverranno il sindaco della città di Bisceglie, Angelantonio Angarano, la direttrice generale della Asl BT, dott.ssa Tiziana Dimatteo, e la direttrice del P. O. “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie, dott.ssa Pierangela Nardella.