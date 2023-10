Giustizia, Lacarra (PD): In Puglia gravi carenze di organico. Condividere graduatorie e aumentare risorse

ROMA - “Dalle carceri alle aule di tribunale, ogni comparto del Ministero della Giustizia in Puglia soffre di una gravissima mancanza di personale. I concorsi più recenti si sono dimostrati assolutamente insufficienti a colmare il gap. Bisogna mettere le risorse che servono per garantire l’efficienza delle sedi giudiziarie e soprattutto occorre accelerare i processi di selezione del personale. Attualmente migliaia e migliaia di giovani che hanno partecipato ai concorsi pubblici attendono invano la chiamata della PA. Lo scorso giugno il Ministro Nordio ha sottoscritto un protocollo di intesa con la Regione Veneto per condividere graduatorie e concorsi. Perché iniziative come questa non vengono estese in tutta Italia, a partire proprio da regioni come la Puglia che più di altre soffre le conseguenze di organici sottodimensionati?” Così Marco Lacarra, deputato barese del Partito Democratico.