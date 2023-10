Trinitapoli, la Caritas alla Festa dei nonni dona materiale scolastico e giocattoli alle famiglie bisognose

MICHELE MININNI - Una giornata speciale all'insegna della solidarietà si è svolta nel centro d’ascolto interparrocchiale Caritas di Trinitapoli, in occasione della festa dei Nonni. I volontari dell'associazione hanno reso indimenticabile questa festività distribuendo materiale scolastico, libri, cartelle, zaini, matite e squadre ai tanti bambini che hanno visitato il centro in compagnia dei loro nonni. Ma le sorprese non si sono fermate qui, i più piccoli hanno ricevuto anche donazioni di giocattoli, carrozzine e lettini.Questa lodevole iniziativa, denominata "La Caritas va a scuola," è partita il 2 ottobre e continuerà per tutto il mese. Il progetto è stato promosso dalla Caritas cittadina alcuni mesi fa attraverso un manifesto pubblico che invitava i ragazzi a portare nella sede del centro libri e materiale didattico. L'obiettivo principale era sensibilizzare l'intera comunità sulle tematiche dell'aiuto al prossimo, trasformandolo in un impegno concreto e duraturo.Ruggiero Serafini, responsabile della Caritas diocesana e locale, ha commentato l'iniziativa sottolineando l'importanza di insegnare ai giovani il valore della solidarietà: "Donando si riceve, questo è il messaggio per i giovani. Dobbiamo incoraggiarli ad impegnarsi per cause nobili in modo allegro e divertente. L'obiettivo è far conoscere loro le iniziative di sostegno alle varie realtà della Caritas e sensibilizzarli sulla situazione di emergenza e di bisogno della collettività e non solo."Questa giornata emozionante alla festa dei Nonni presso la Caritas di Trinitapoli dimostra come la solidarietà e l'impegno per il bene comune possano arricchire la vita delle persone e rendere le festività ancora più speciali.