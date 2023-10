Grave incidente a Taranto: muore donna, tre feriti

TARANTO - Nella notte scorsa a Taranto, sulla strada che conduce a San Giorgio Jonico, si è verificato un grave incidente stradale che ha causato la morte di una donna e il ferimento di altre tre persone. Una Fiat Punto su cui viaggiavano due giovani è entrata in collisione con una Seat Altea XL che trasportava una coppia di coniugi, i quali erano di ritorno da un viaggio.A seguito dell'impatto, la coppia è stata sbalzata fuori dall'auto. La donna, 73enne, è stata trasportata in ospedale, ma è purtroppo deceduta poco dopo il suo arrivo. Le condizioni del marito e dei due giovani coinvolti sono gravi, e tutti e tre sono stati ricoverati con riserva di prognosi. La Polizia sta conducendo le indagini per stabilire la dinamica esatta dell'incidente e le responsabilità.