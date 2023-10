Tentato omicidio a Martina Franca: uomo accoltella moglie e fugge, catturato a Cisternino

MARTINA FRANCA - La scorsa notte, a seguito di una violenta lite coniugale a Martina Franca, un uomo ha accoltellato la moglie, causando gravi ferite. La donna, 48enne, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto.L'aggressione è avvenuta all'interno dell'auto della coppia in via Elio Vittorini. L'uomo avrebbe colpito la donna al collo, al torace e alla schiena prima di tentare la fuga. Le urla della vittima hanno attirato l'attenzione dei passanti, che hanno chiamato il 118 e le forze dell'ordine. La donna era cosciente all'arrivo dei soccorritori.Grazie alle testimonianze dei presenti e alle telecamere di videosorveglianza, gli inquirenti sono riusciti a rintracciare l'uomo in contrada Sisto a Cisternino, dove è stato poi arrestato. È stato condotto in carcere a Taranto in attesa dell'interrogatorio da parte del magistrato.