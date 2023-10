Il ‘Puglia Wine Festival’ renderà magico il centro storico di Rutigliano

RUTIGLIANO – Il “PUGLIA WINE FESTIVAL – Festa del vino e dei sapori d’autunno”, dopo lo straordinario successo dello scorso anno con oltre 25.000 visitatori, ritorna a Rutigliano e in particolare nel caratteristico borgo antico. Per la sua 4^ edizione il centro storico della nota “città dei fischietti di terracotta” sarà, infatti, ancora più protagonista dell’evento; i visitatori saranno accompagnati in una passeggiata fra le viuzze caratteristiche, gli slarghi e le corti, tanti angoli autentici pronti a svelarsi. Un borgo che sarà impreziosito da allestimenti e scenografie a tema autunnale.L’appuntamento enogastronomico e artistico, che si articolerà fra piazza XX Settembre e il centro storico, si svolgerà da venerdì 27 a domenica 29 ottobre. Tre giorni dedicati al nettare di Puglia, i vini del territorio, ai piatti tipici della tradizione e al folklore grazie a spettacoli itineranti e musiche tradizionali.L’iniziativa è promossa e organizzata dall’APS SensAzioni del Sud in collaborazione con Core Live Shoe e il patrocinio del Comune di Rutigliano. Numerose e preziose sono, inoltre, le collaborazioni con le realtà locali fra cui associazioni, cooperative, ristoratori, commercianti e residenti di Rutigliano. Confermate per questa nuova edizione anche le collaborazioni con Pro Loco, Associazione Portanuova, Associazione Amici della Castagna, LUP (Laboratorio Urbano Paese), Lumen Light Design e Contaminazioni d’Arte.L’obiettivo della manifestazione è far conoscere le bellezze di Rutigliano e le sue eccellenze enogastronomiche, attraverso la degustazione di vini e piatti tipici, immersi in un’atmosfera autenticamente pugliese. Una sagra d’autunno, quindi, che promette un viaggio sensoriale guidato da selezionate cantine di Puglia, pronte a proporre ai visitatori l’assaggio di numerose varietà di vini, dal Primitivo al Negramaro e, visto il periodo, l’immancabile Novello. Accanto ai vini, gli stand dedicati ai piatti tipici preparati e da degustare in piazza. Il tutto condito da momenti musicali e di intrattenimento.Il Puglia Wine Festival vi aspetta a Rutigliano, nelle suggestive ambientazioni del centro storico, per vivere insieme la festa del vino e dei sapori d’autunno.Accesso all’evento libero e gratuito, consumazione con ticket.