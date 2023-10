Incendio a Borgo Mezzanone: ricoverato in gravi condizioni malese 36enne

FOGGIA - Una tragedia ha colpito un cittadino straniero di 36 anni originario del Mali, lasciando la comunità locale sconvolta. L'uomo è stato gravemente ustionato nel pomeriggio di ieri mentre si trovava nella baraccopoli di Borgo Mezzanone, situata nel territorio del Foggiano.Le ustioni coinvolgono approssimativamente il 20 per cento del corpo dell'uomo, rendendo la sua condizione estremamente critica. Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, l'incidente sarebbe avvenuto all'interno della baraccopoli, un luogo che ospita un notevole numero di cittadini stranieri. Si ipotizza che l'uomo sia stato coinvolto in un tragico incidente legato alle fiamme che si sono sprigionate da un'automobile nelle vicinanze.La vittima è stata tempestivamente soccorsa e trasportata inizialmente all'ospedale di Foggia, da cui è stata successivamente trasferita in elisoccorso al centro grandi ustionati di Brindisi, dove sta ricevendo le cure mediche necessarie per le sue gravi ustioni.Al momento, le autorità stanno conducendo un'indagine approfondita per ricostruire l'accaduto con precisione. I carabinieri stanno ascoltando testimonianze delle persone presenti sul luogo dell'incidente e stanno visionando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza per ottenere informazioni cruciali sulla dinamica degli eventi.La comunità locale esprime solidarietà e sostegno nei confronti della vittima e della sua famiglia in questo momento difficile. Resta da sperare che le indagini possano fornire risposte chiare su quanto accaduto e che l'uomo possa ricevere le cure necessarie per il suo recupero.