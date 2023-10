Incidente stradale sulla SS613 tra Lecce e Brindisi: camion si ribalta

Il conducente del camion è rimasto ferito in modo lieve nell'incidente ed è stato trasportato dal servizio di emergenza 118 al Pronto Soccorso del Perrino per ricevere le cure necessarie.



Il camion trasportava scarti di cantiere e imballaggi che si sono sparsi sulla carreggiata a seguito del ribaltamento. Questo ha comportato ulteriori complicazioni e disagi per la circolazione stradale.



Per consentire le operazioni di pulizia e soccorso, è stato necessario deviare il traffico all'altezza di Squinzano, contribuendo a alleviare il congestionamento stradale nella zona.



I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente sulla scena dell'incidente e si sono occupati anche della perdita di carburante sull'asfalto, garantendo la sicurezza della zona e prevenendo potenziali rischi ambientali.



Questo incidente sottolinea l'importanza di guidare con prudenza e rispettare le norme sulla sicurezza stradale per prevenire incidenti che possono causare disagi alla circolazione stradale e mettere a rischio la vita degli automobilisti e dei conducenti di mezzi pesanti.

BRINDISI - Questa mattina sulla strada statale 613, la strada che collega le città di Lecce e Brindisi, si è verificato un incidente che ha causato disagi nella circolazione stradale. Un camion diretto a Bari ha perso il controllo e si è ribaltato all'altezza di Torchiarolo.