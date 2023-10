San Michele Salentino, dal 5 all'8 ottobre 2023 la quarta edizione di 'Oktober Fesct in Festival'

SAN MICHELE SALENTINO (BR) - Dal 5 all'8 Ottobre torna a San Michele Salentino, l'“Oktober Fesct in Festival”, quarta edizione.





Un appuntamento imperdibile che si terrà nella zona 167, in un ampio spazio coperto di 1600 metri quadrati, dove gustare comodamente 20 tipologie di birra e tantissime specialità del territorio e non solo.

Spazio anche allo sport con “L’Oktober Fesct che corre” a cura dell’”APD Runners San Michele Salentino”, in programma per domenica 8 Ottobre con partenza alle ore 09:00 da Piazza Matera, Zona 167; evento valido per la 14ma Prova del “Trofeo del Brento”.

l’Oktober Fesct in Festival è anche solidarietà, infatti, domenica mattina, 8 ottobre, ospita l’Associazione AIL Brindisi a sostegno del progetto “Un mezzo per la vita” promosso da Pierpaolo Piliego che sarà presente con la delegazione AIL per promuovere l’attività dell’associazione e sensibilizzare alla donazione. Un piccolo contributo può salvare tanta gente.

Per chi vorrà trascorrere la mattinata a San Michele Salentino gli organizzatori ricordano che domenica 8 Ottobre, l’Oktober Fesct in Festival sarà aperto anche a pranzo, con ingresso libero e consigliano la prenotazione al 339 64 53 466.

Tutte le serate sono ad ingresso libero e non mancherà l’ottima musica dal vivo!

Giovedì 5 ottobre ad aprire la manifestazione sarà “Antonio Castrignanò” direttamente dalla notte della Taranta, che travolgerà il pubblico con l’energia della pizzica;

Venerdì 6 Ottobre, “I komandanti” riproporranno i grandi successi di Vasco Rossi;

Sabato 7 Ottobre saranno protagonisti i “Pensieri positivi” cover band di Jovanotti;

Domenica 8 ottobre, a pranzo, “I Freezap” proporranno i grandi successi della musica anni ’70, ‘80 e ‘90; mentre in serata si potranno rivivere le emozionanti note dei brani dei Coldplay e U2.

Le serate musicali del 5,6 e 8 ottobre saranno arricchite dal Dj Set a cura di DJ Philo.

L’Oktober Fesct in Festival è un evento a cura della Pro Loco di San Michele Salentino, Associazione Decibel, con il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale.

Main sponsor Nisi Ceramiche, GM Garage, Galizia Assistenza, GestAuto Group.

Informazioni ed aggiornamenti sulle pagine social “Oktober Fesct”.