Italia-Malta: Spalletti conta sulla carica del San Nicola

Dunque Italia-Malta, per quel che riguarderà le panchine, sarà un derby italiano che gli azzurri potranno vincere anche con il sostegno dei 53.500 spettatori per un'affluenza da record e senza precedenti nelle partite dell'Italia a Bari. Il loro calore - ha rimarcato Spalletti - dovrà essere ripagato con la vittoria degli azzurri

Per il Commissario tecnico degli azzurri la gara sarà tutt'altro che abbordabile e la concentrazione - come egli ha fatto intendere implicitamente, all'unisono con il portiere Gigio Donnarumma, seduto al suo fianco nella conferenza stampa di presentazione della gara - dovrà essere l'elemento fondamentale per poter affrontare una selezione che, pur ferma a zero punti nel Gruppo C, è guidata dal giovane ed emergente tecnico italiano Michele Marcolini.