Italia sconfitta a Wembley: gli inglesi vincono 3-1 contro gli azzurri

Nazionale italiana di calcio fb

LONDRA - A Wembley l'Inghilterra ha sconfitto l'Italia con un punteggio di 3-1, in una partita che ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso.La partita è iniziata con grande intensità da entrambe le squadre, ma è stata l'Italia a colpire per prima al 15'. Gianluca Scamacca ha raccattato un cross preciso da destra di Di Lorenzo al centro dell'area e ha superato il portiere inglese Pickford, portando gli azzurri in vantaggio.Scamacca avrebbe potuto raddoppiare al 23', ma al 30' è arrivato il pareggio inglese. Jude Bellingham ha guadagnato un rigore, sfondando la difesa italiana con la sua velocità e venendo poi steso da Di Lorenzo. Harry Kane ha trasformato il rigore, spiazzando Donnarumma, portando il punteggio a 1-1.Ma il momento di maggiore eccitazione è giunto al 57'. Marcus Rashford ha scatenato l'entusiasmo del pubblico di Wembley con un tiro imparabile, chiudendo un contropiede eccezionale iniziato da Bellingham.Poco dopo, l'allenatore italiano Luciano Spalletti ha apportato alcune modifiche, sostituendo Scamacca con Kean e inserendo Bastoni e Dimarco. Tuttavia, la squadra italiana ha subito un duro colpo quando Harry Kane ha segnato il terzo gol per l'Inghilterra al 76'. Questo gol è stato il risultato di un errore di Bastoni, che è stato spazzato via dal fisico del capitano inglese nel suo tentativo di rimediare.La partita si è conclusa con la vittoria dell'Inghilterra per 3-1, e il pubblico di Wembley ha festeggiato con entusiasmo. Ora, l'Italia dovrà prepararsi per il prossimo incontro con la Macedonia dove l'unico risultato utile sarà la vittoria.