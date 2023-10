Latiano, al via la XIII edizione di 'Adotta un Esordiente' a cura di Taberna Libraria dedicato alle opere prime giudicate dagli studenti delle scuole superiori

LATIANO (BR) - Con l’entusiasmo delle prime esperienze ed una strizzatina d’occhio alle moderne tecniche di comunicazione ritorna Adotta un Esordiente, il concorso letterario dedicato alle opere prime di esordienti nel panorama librario nazionale indirizzato alle scuole secondarie di secondo grado, promosso e organizzato dalla Taberna Libraria di Latiano. - Con l’entusiasmo delle prime esperienze ed una strizzatina d’occhio alle moderne tecniche di comunicazione ritorna Adotta un Esordiente, il concorso letterario dedicato alle opere prime di esordienti nel panorama librario nazionale indirizzato alle scuole secondarie di secondo grado, promosso e organizzato dalla Taberna Libraria di Latiano.





La XIII Edizione della kermesse letteraria riparte da un ritorno al passato, con la carica di Presidente della Commissione Esaminatrice assegnata ad un Dirigente Scolastico, quest’anno quindi sarà la Prof.ssa Maria Antonietta Todisco a raccogliere il testimone dallo scrittore Giancarlo Visitilli. La preside e gli altri professionisti della commissione saranno impegnati a scegliere la cosiddetta "terna finalista", ossia i 3 libri di altrettanti scrittori esordienti sul panorama letterario italiano tra quelli segnalati dalle più importanti Case Editrici e dagli stessi componenti della Commissione; opere prime che, come noto, saranno poi sottoposte alla valutazione degli alunni coinvolti che, dopo averle lette con attenzione, esprimeranno il proprio gradimento votando la preferita.

Il concorso letterario vede la collaborazione di De Vivo Home Design, SummerTime – Animazione & Spettacolo ed il preziosissimo contributo di Pomarico serramenti di Oria.

Adotta un Esordiente ha conquistato ormai da tempo, per il suo regolamento, il patrocinio della Capitale della Cultura Europea 2019 Città di Matera ed il Patrocinio dei Comuni di Latiano, Francavilla Fontana, San Vito dei Normanni, Ceglie Messapica, Oria, Mesagne, San Michele Salentino, della Provincia di Brindisi e dell’Ambito di Francavilla Fontana, un importante numero di consensi ed altrettante attestazioni di stima che hanno confermato la proiezione a pieno regime della competizione letteraria targata Taberna Libraria tra i premi più ambiti a livello nazionale, portando la Puglia ed in particolare la Provincia di Brindisi ai vertici del panorama letterario!

Da sottolineare come anche gli organi istituzionali e i professionisti delle scuole abbiamo ormai constatato quanto le modalità di svolgimento e sviluppo nel corso dell’anno scolastico di Adotta un Esordiente rappresentino, a tutti gli effetti, una valida modalità didattica per i P.C.T.O.; una esperienza pratica che, trovando un valido ausilio nella tecnologia, aiuta gli studenti a consolidare le conoscenze acquisite a scuola in tutta sicurezza anche rispetto al delicato periodo che la categoria sta attraversando. Da ultimo, ma non meno importante, sono da annoverare la grande considerazione e lo splendido ricordo mostrato negli anni dagli scrittori vincitori e da tutti gli altri che hanno partecipato al concorso, ma soprattutto la lungimiranza che in dieci anni di Adotta un Esordiente la kermesse conferma di aver ampiamente dimostrato: le stesse opere vincitrici, come le altre in gara, hanno potuto documentare un felice destino nel percorso successivo alla partecipazione, accreditandosi tra vere e proprie rivelazioni nazionali e, in alcuni casi, diventando best-seller, ispirando trasposizioni televisive o cinematografiche e soprattutto candidati a premi importanti. Tutti risultati simbolo di come Adotta un Esordiente dimostri e confermi altissima professionalità e competenza.