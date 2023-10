Lecce, giovedì 19 ottobre 2023 conferenza stampa di presentazione della 32esima edizione del 'Fight Clubbing World Championship'

LECCE - È convocata per domani, giovedì 19 ottobre 2023 alle ore 11.00 nella sala Open Space di Palazzo Carafa a Lecce, la conferenza di presentazione della 32esima edizione del Fight Clubbing World Championship, il più grande evento di sport da combattimento d'Italia, che avrà luogo sabato 18 novembre al Pala G. Ventura, con diretta in mondovisione su DAZN. - È convocata per domani, giovedì 19 ottobre 2023 alle ore 11.00 nella sala Open Space di Palazzo Carafa a Lecce, la conferenza di presentazione della 32esima edizione del Fight Clubbing World Championship, il più grande evento di sport da combattimento d'Italia, che avrà luogo sabato 18 novembre al Pala G. Ventura, con diretta in mondovisione su DAZN.





Nel corso della serata, le grandi star internazionali del ring si affronteranno per la conquista di un titolo del mondo di K-1, un titolo del mondo di Muay Thai e un titolo italiano di pugilato.

L’evento, patrocinato dal Comune di Lecce, dalla Regione Puglia, dalla Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Federkombat, dalla Federazione Pugilistica Italiana FPI e dall’OPES, vedrà tra i grandi atleti presenti in gara i leccesi e campioni del mondo Fabio Puce ed Enrico Pellegrino, gli ex campioni d’Italia Giuseppe Carafa e Pasquale di Silvio e, ancora, i campioni internazionali Yodpt, Davide Armanini e Cristian Milea.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del fighting, che per la prima volta al mondo vedrà disputarsi anche un torneo di boxe autonoma in carrozzina, con protagonisti assoluti Simone Dessi, Lorenzo Spadafora, Antonio Escolino e il giovane pugile Yelfry Rosado Guzman, rimasto in carrozzina e in cerca di riscatto dopo esser stato ferito con tre colpi di pistola.

La manifestazione, finanziata con il patrocinio della Regione Puglia - Assessorato allo Sport per tutti, mira a promuovere il progetto sociale "Allenati contro La Violenza", fornendo un concreto e attivo supporto al mondo femminile: una campagna cominciata in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, strutturata su un percorso annuo di sensibilizzazione e promozione della cultura della parità di genere e di contrasto della violenza sulle donne nelle sue varie manifestazioni, attraverso il coinvolgimento di Centri Antiviolenza, dietro lo slogan "Se vuoi fare il duro, fallo su un ring!"

Tutti i particolari saranno resi noti in conferenza stampa in presenza dell’assessore allo Sport Paolo Foresio, degli organizzatori Andrea Sagi, Fabio Siciliani e Gianluca Siciliani, e dei campioni Fabio Puce, Enrico Pellegrino e Giuseppe Carafa. La stampa è invitata a partecipare.