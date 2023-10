Rotary Club Distretto 2120, per gli 'End Polio Day' eventi a Brindisi dal 24 al 29 ottobre 2023

- Tutti i Club del Distretto 2120 (Puglia e Basilicata) si stanno mobilitando in occasione del Rotary Day (la giornata dedicata alla lotta alla polio). In particolare, i Club Brindisi, Brindisi Valesio, Brindisi Appia Antica e Grottaglie hanno preparato un interessante programma: martedì 24 ottobre: proiezione sulla facciata del Nuovo Teatro Verdi (nel pieno centro di Brindisi) del logo "End Polio Now" (sino al 29 ottobre) che pubblicizzerà i momenti di raccolta fondi per la Polio Plus, con la contemporanea presenza (il giorno 24), nelle ore di maggior presenza, di persone di passaggio, di un banchetto presidiato da Rotariani che spiegheranno il senso della proiezione e i contenuti del progetto Polio Plus, anche con l’ausilio di totem e volantini e raccoglieranno i contributi di chi vorrà partecipare alla raccolta fondi.