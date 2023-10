Lecce, presentazione del progetto 'P.I.U. SU.PR.EME. Capitanata Salento'

LECCE - Lunedì 23 ottobre alle 9, a Lecce, presso l'Open Space di Palazzo Carafa, si terrà la presentazione del progetto “P.I.U. SU.PR.EME. Capitanata Salento”, avviato da Consorzio Mestieri Puglia, Consorzio Emmanuel e Smile Puglia.Nel corso della mattinata verranno presentati i dati dei “Percorsi di inclusione lavorativa” del progetto, avviato a gennaio 2023, con le testimonianze dei partecipanti e il racconto della storia di Warda, una giovane tunisina che sognava di diventare creatrice di abiti di danza classica e il suo incontro con “Degas”, negozio con sartoria artigianale specializzato in abbigliamento per la danza nel cuore del centro storico di Lecce.Dopo i saluti istituzionali di Silvia Miglietta, assessora al Welfare del Comune di Lecce e Paolo Foresio, assessore allo sviluppo economico, attività produttive artigianali e commerciali, interverranno Luigi Mastrodonato, referente del Consorzio Mestieri di Puglia e coordinatore del progetto “P.I.U. SU.PR.EME. Capitanata Salento”, Elena Cretì, costume designer e imprenditrice, fondatrice di “Degas”, Rosanna Calcagnile, fondatrice di Calcagnile Academy, accademia di costume e moda. Modererà Luigi d’Avolio, direttore della filiale di Lecce del Consorzio Mestieri Puglia che presenterà l’Agenzia per il Lavoro e le agevolazioni per le aziende.Durante l’incontro verranno distribuiti i certificati delle competenze acquisite a seguito del Laboratorio di Passamaneria e Sartoria svolto all’interno del progetto dal partner Consorzio Emmanuel.Lecce, Open Space – Palazzo Carafa