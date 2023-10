Serie A: il Lecce sfiderà l'Udinese alla Dacia Arena

Nell’ Udinese il tecnico Andrea Sottil non avrà a disposizione Deulofeu e Semedo che hanno problemi muscolari. Sulle fasce Samardzic e Kamara. Trequartista Lovric. In avanti Lucca e Tahuvin. Arbitrerà Paride Tremolada della sezione di Monza. Nell’ ultimo precedente in Serie A a Udine, il 4 novembre 2022, il Lecce ha pareggiato 1-1. Nel primo tempo i salentini passarono in vantaggio al 33’ con Colombo e nel secondo tempo i friulani riuscirono a pareggiare al 23’ per merito di Beto.

Il Lecce sfiderà domani alle 18,30 l’ Udinese alla “Dacia Arena” nella nona giornata di andata di Serie A. Per i salentini sarà una partita insidiosa. I friulani dovranno ottenere i tre punti per lasciare il quartultimo posto. I giallorossi pugliesi cercheranno la vittoria per fare un passo in avanti importante verso la salvezza. Nel Lecce l’allenatore Roberto D’ Aversa dovrà rinunciare a Dermaku e Blin infortunati. Esterni Oudin e Kaba. Regista Strefezza. In attacco Krstovic e Almqvist.