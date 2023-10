La Regione Puglia sblocca i crediti incagliati da Superbonus

BARI - La Regione Puglia, con l' approvazione dell’apposita legge regionale, potrà sbloccare i crediti fiscali "incagliati" riferiti al Superbonus. Ora la Regione Puglia, tramite i propri enti e società controllate, potrà acquisire i crediti di imposta vantati da imprese che hanno sede legale o operative sul territorio pugliese. Così Cosimo Borraccino Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l'attuazione del Piano Taranto.Come evidenzia il Presidente Emiliano - prosegue Borraccino -, l’operazione servirà ad aiutare famiglie, iberi professionisti e imprese pugliesi in difficoltà a causa del blocco del meccanismo di cessione dei crediti fiscali da "bonus edilizi" . Quindi, gli enti e le società controllate dalla Regione , potranno acquisire i crediti di imposta e gli interventi previsti dalle banche, in pratica da quelle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, con cui abbiano stipulato un contratto di conto corrente, per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria, a condizioni di mercato e comunque a un prezzo inferiore al valore nominale del credito.La Regione - conclude -, tramite l'istituzione di una piattaforma elettronica, monitorerà l'andamento degli interventi e dei crediti fiscali. Grazie alla legge regionale, oltre a sbloccare crediti fiscali, verranno riaperti i cantieri che erano rimasti fermi, dando " ossigeno" all’ occupazione ai tanti lavoratori rimasti senza lavoro.