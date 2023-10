MILANO - Vittoria, tre punti e tanti applausi. Con il successo di San Siro contro la Roma l'Inter riprende il primato in classifica a quota 25 punti e si conferma miglior attacco e miglior difesa della Serie A con 25 gol fatti e 5 subiti. Le parole di mister Simone Inzaghi al termine della sfida:





“Abbiamo trovato una squadra che si difendeva bene ma siamo stati maturi e lucidi. L’atmosfera qui con i nostri tifosi è sempre eccezionale, che sia la Roma, il Milan, il Cagliari, l’atmosfera qui è sempre magica. Abbiamo preparato la partita, i ragazzi sono stati lucidi, sono molto contento, la squadra ha tenuto il campo, è stata lucida e paziente fino alla fine quando abbiamo segnato il gol. Per queste prime 13 partite devo fare un applauso ai ragazzi ma la strada è lunga, abbiamo tanti obiettivi, vogliamo giocare più partite possibili, sappiamo che non sarà semplice ma lavoriamo tanto perché vogliamo sempre migliorarci. Thuram? Tutti conoscevamo le sue qualità, dopo la prima settimana avevamo capito che lavorando così si sarebbe potuto togliere soddisfazioni di squadra e personali. Ha la fortuna di conoscere bene la lingua e di essersi inserito bene e deve continuare così come gli altri suoi compagni. È il quotidiano che fa a differenza, lui è un ragazzo che cura molto i dettagli, oggi ha fatto un’ottima prestazione in una partita non semplice. Asllani? È stato bravissimo, entrare in un Inter-Roma così non è semplice, lui è entrato con grande personalità, sta crescendo molto e si sta ritagliando minuti perché ha un comportamento da professionista.”





Grazie Inter.it