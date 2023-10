TARANTO - "Sollecitato da alcuni studenti universitari in merito alla problematica mancanza mensa universitaria, nei giorni scorsi ho avviato una interlocuzione con la direzione Adisu di Taranto e i vertici della ASL" ha dichiarato, in una nota stampa, il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera di La Puglia Domani. - "Sollecitato da alcuni studenti universitari in merito alla problematica mancanza mensa universitaria, nei giorni scorsi ho avviato una interlocuzione con la direzione Adisu di Taranto e i vertici della ASL" ha dichiarato, in una nota stampa, il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera di La Puglia Domani.





"Il mio intervento permetterà l’accordo tra i due Enti interessati, al fine di consentire agli universitari di fruire del servizio mensa presso la struttura adiacente all'ospedale SS Annunziata, struttura in fase di adeguamento per il servizio mensa ai dipendenti della ASL. La settimana prossima ci sarà un sopralluogo congiunto presso la struttura interessata, a cui farà seguito una convenzione per procedere in tempi rapidi alla erogazione del servizio mensa in favore degli studenti universitari e, in particolar modo, agli studenti fuorisede e agli iscritti alla facoltà di medicina. La cooperazione tra gli Enti è importante per la crescita del territorio" ha dichiarato ancora Antonio Paolo Scalera.