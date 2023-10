Bis corsaro del Bari a Brescia e prima vittoria per Marino

Ssc Bari fb





L'1-2 finale oltre a confermare la Lombardia quale terra di conquista dei 3 punti per i biancorossi in virtù dell'1-0 inflitto il 26 agosto alla Cremonese, coincide anche con la prima vittoria di Pasquale Marino sulla panchina biancorossa.

NICOLA ZUCCARO - Il rettangolo di giuoco del Rigamonti di Brescia, si conferma vincente per il Bari. Dopo il 2-0 inflitto alle Rondinelle il 25 febbraio 2023, i galletti hanno sconfitto i padroni di casa per la seconda volta consecutiva nella gara giocata il 29 ottobre e valida per l'undicesima giornata di Serie B.