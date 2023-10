MESAGNE (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Mesagne: domenica 29 ottobre 2023 alle ore 17:30, presso l'auditorium del Castello, all'interno del format "Zona d'ombra", la Commissione Pari Opportunità Politiche di Genere e Diritti Civili della città di Mesagne, in collaborazione con gli Ambiti Territoriali Sociali BR 3 e BR 4 e l'A.P.S. Cabiria, organizza "Lo sapevi che… - esperti e testimonianze a confronto sulla prevenzione del cancro". - Proseguono gli eventi nella città di Mesagne: domenica 29 ottobre 2023 alle ore 17:30, presso l'auditorium del Castello, all'interno del format "Zona d'ombra", la Commissione Pari Opportunità Politiche di Genere e Diritti Civili della città di Mesagne, in collaborazione con gli Ambiti Territoriali Sociali BR 3 e BR 4 e l'A.P.S. Cabiria, organizza "Lo sapevi che… - esperti e testimonianze a confronto sulla prevenzione del cancro".





Non un convegno ma un evento a ingresso gratuito aperto a tutti, dove la prevenzione per tutelare la vita e l’informazione sui servizi disponibili sul territorio si fonderanno con le arti del cinema, il teatro e la musica.

Per chi non potrà partecipare in presenza, sarà possibile seguire la diretta live sul canale You Tube del Comune di Mesagne o sulla pagina FB di Qui Mesagne. E’ gradita la massima condivisione, è per una buona causa.