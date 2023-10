ORIA (BR) - La creatività è pronta a brillare e il Generation Film Fest sta per accendere la scintilla. Con l’organizzazione dell’Associazione Generation in collaborazione con Resalio Produzioni, il GFF presenta con orgoglio il workshop "I trucchi del mestiere", guidato dal rinomato autore Fabrizio J. Fustinoni. Un'occasione unica per esplorare l'arte della narrazione che si terrà il 25 e 26 novembre 2023 ad Oria, in provincia di Brindisi. - La creatività è pronta a brillare e il Generation Film Fest sta per accendere la scintilla. Con l’organizzazione dell’Associazione Generation in collaborazione con Resalio Produzioni, il GFF presenta con orgoglio il workshop "I trucchi del mestiere", guidato dal rinomato autore Fabrizio J. Fustinoni. Un'occasione unica per esplorare l'arte della narrazione che si terrà il 25 e 26 novembre 2023 ad Oria, in provincia di Brindisi.





Fustinoni, autore di 8 romanzi e ghostwriter per oltre 40 scritti, è anche sceneggiatore e paroliere, con alcune delle sue opere in procinto di trasformarsi in affascinanti film. Nel 2020, ha fondato Resalio, una casa editrice milanese che scova talenti in tutta Italia. Tra i suoi romanzi ricordiamo: Quel poeta di Legnano, Max Fortuna, Frammenti di una nuvola in viaggio, Vivo & Morto.

Il workshop "I trucchi del mestiere" è un'esperienza che svelerà i misteri dell'arte della narrazione e armerà i partecipanti con gli strumenti necessari per affinare le abilità di scrittura in modo sorprendente.

Durante questo viaggio creativo, i partecipanti impareranno direttamente da Fabrizio J. Fustinoni, un maestro della narrazione, le tecniche segrete che hanno reso i suoi romanzi così apprezzati. Sarà bello scoprire come trasformare le idee in storie coinvolgenti e come catturare l'immaginazione del pubblico.

Alla fine del workshop, verrà consegnato un certificato di partecipazione.

Bisogna prepararsi per un'immersione nel mondo affascinante della scrittura narrativa, dove le parole prendono vita e le storie diventano capolavori. E' necessario iscriversi ora per garantire il posto in questa esperienza straordinaria.

I posti per il workshop "I trucchi del mestiere" sono limitati, e la data limite per le prenotazioni è il 12 novembre 2023.