Mtv Cribs Italia arriva in casa dei The Pozzolis Family





Mtv Cribs Italia torna in prima serata con un entusiasmante doppio appuntamento domenica 22 ottobre alle 21:00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW), e in streaming su Paramount+. In questa occasione, curioseremo in casa dei The Pozzolis Family, conosciuti per il loro umorismo senza filtri e amatissimi dai genitori, insieme all'influencer di grande successo Corinne Pino, un'icona di stile seguitissima sui social.

The Pozzolis Family è la famiglia comica del web idolo dei genitori, che racconta la genitorialità con un tono veritiero e lontano dagli stereotipi della “famiglia perfetta”. Il duo comico vive a Milano, in un grande appartamento, cui si accede tramite un lungo corridoio pieno di quadri e creazioni realizzate da Gianmarco stesso. L’ampio salotto, luminoso e su più livelli, contiene particolari complementi di arredo, trovati da Gianmarco e Alice, vista la loro passione per i mercatini e l’antiquariato.

Il salotto ospita uno spazio che, all’occorrenza, si trasforma in un vero e proprio teatro, con tanto di palco e sipario, su cui i Pozzoli si esibiscono con gli amici o provano i loro spettacoli. Inoltre, con MTV Cribs, avremo modo di curiosare nella loro costumeria e di guardare da vicino gli ambienti in cui la coppia ha registrato alcuni dei propri contenuti digitali più famosi: la camera da letto, il bagno ed una lunghissima cabina armadio!

A seguire, il secondo episodio di MTV Cribs vede come protagonista Corinne Pino, influencer seguitissima su Instagram e TikTok, che ci accompagnerà in un favoloso tour alla scoperta della sua villa su due piani, luogo in cui è cresciuta e in cui ha mosso i primi passi da influencer. In questa puntata Corinne ci mostrerà la sua stanza del cuore, la cabina armadio, la sua beauty routine e condividerà con noi i suoi trucchi per mantenersi in forma. Ad accompagnarci nel tour, i suoi tre fedelissimi cuccioli: Queen, Bounty e Lady.

I protagonisti del prossimo imperdibile doppio episodio di MTV Cribs, in onda il 29 ottobre dalle 21.00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW e su Paramount+), saranno Tania Cagnotto, la tuffatrice europea con il maggior numero di podi in carriera, e Matilde e Angelica Aureli, le sorelle albine diventate star della moda.

Ma non finisce qui! La terza stagione di MTV Cribs Italia sarà anche sulle piattaforme social di MTV con anteprime, momenti top, contenuti originali e format video esclusivi che coinvolgeranno in prima persona i protagonisti delle puntate. Come MTV Cribs Challenge, una vera e propria sfida dove giocheremo con le star di ogni puntata per vedere quanto conoscono bene la loro casa e cosa c'è dentro, e magari scoprire qualche segreto su di loro.

MTV Cribs è un programma cult del brand di Paramount, che dal suo debutto nel 2000 ha coinvolto personalità internazionali come 50 Cent, Usher, Snoop Dogg, Missy Elliott e Kim Kardashian, che hanno reso lo show famoso, amato e seguito a livello mondiale. In Italia sono andate in onda in prima tv assoluta anche due edizioni di MTV Cribs International e MTV Cribs (U.S.), dove tantissime celebrities internazionali hanno aperto le porte delle loro lussuose e stravaganti case.

MTV Cribs Italia è una produzione Paramount Italia realizzata per MTV in collaborazione con la casa di produzione Stand By Me.