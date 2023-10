Nazionale femminile di calcio fb





Al 44’ la Spagna passa in vantaggio con Jennifer Hermoso, tocco al volo. Al 93’ Valentina Giacinti per pochissimo non riesce a pareggiare. Seconda sconfitta interna consecutiva delle azzurre. La Spagna è prima con 9 punti. La squadra di Andrea Soncin resta a 3 punti. Nella quarta giornata l’ Italia giocherà Martedì 31 ottobre alle 18,30 con la Svezia a Malmo.

Nella terza giornata del gruppo 4 della Lega A della Nations League di calcio Femminile l’ Italia perde 0-1 con la Spagna all’ “Arechi” di Salerno. Nel primo tempo al 13’ Elena Linari delle azzurre va vicina al gol. Al 18’ Lucia Garcia delle iberiche sfiora la rete. Nel secondo tempo al 21’ Teresa Abelleira delle furie rosse su punizione non inquadra la porta.