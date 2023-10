CONVERSANO - Si parte da dove si era lasciato: la tre giorni di novembre più attesa sul territorio. “Senza confini” è la 13a edizione di Novello sotto il Castello, organizzato dall’associazione La Compagnia del Trullo Odv, che anche quest’anno rinnova la sua naming partnership con l’azienda Fruttattiva, i Grandi Magazzini Ortofrutticoli.Il presidente de La Compagnia del Trullo, Antonio Innamorato, inaugura così il countdown che in due settimane ci porterà a vivere Novello sotto il Castello with Fruttattiva: “A distanza di quindici anni dalla 1a edizione le emozioni sono quelle di sempre. Perché al di là di un disegno che edizione dopo edizione è mutato, grazie al crescente supporto della rete che fa di questo evento ciò che è oggi, il mio obiettivo, l’obiettivo della nostra Associazione, rimane sempre e solo uno, regalare momenti di leggerezza e felicità al nostro pubblico. ‘Senza confini’, il claim di questa edizione, è il risultato di un lavoro che pone le basi per il Novello sotto il Castello dell’oggi e del domani, guardando a ciò che si è fatto ma senza porsi limiti nelle forme e nelle ambizioni che un evento quale il nostro deve sempre avere.”Un’edizione che è pronta a partire sotto i migliori auspici della Regione Puglia, infatti Novello sotto il Castello with Fruttattiva ha ottenuto il cofinanziamento dall’ “Unione Europea, Regione Puglia e Pugliapromozione. PO Puglia FESR FSE 2014-2020 Asse VI Azione 6.8.” Un traguardo di assoluto prestigio che il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Regione Puglia, Aldo Patruno ci spiega in questa dichiarazione: “È un autunno in cui la Puglia continua a puntare fortemente sulla diversificazione e la qualificazione dell’offerta turistico-culturale, mettendo al centro il prodotto enogastronomico. Novello sotto il castello, dal 10 al 12 novembre a Conversano, rappresenta una manifestazione particolarmente significativa in tal senso che mixa vino, cibo, musica, arte in occasione di San Martino e valorizza nel contempo lo straordinario patrimonio culturale (materiale e immateriale) conversanese, assicurando la prosecuzione e l’allungamento della straordinaria stagione turistico- culturale che Conversano sta vivendo quest’anno.”Un pensiero condiviso anche dal Consiglio Regionale della Puglia, nelle parole del Consigliere Francesco Paolicelli: ”Novello sotto il Castello rappresenta per tutta la Regione Puglia un appuntamento importante di promozione e valorizzazione dei nostri prodotti. Grazie al lavoro di squadra tra Regione, associazione La Compagnia del Trullo, Comune e privati la Città di Conversano ospiterà tante degustazioni, visite guidate e tanta bella musica”.Tre giorni appunto, che rappresentano subito la novità di questa edizione, in quanto dopo l’inaugurazione di venerdì 10 novembre, a partire dalle 18:00, sabato 11 e domenica 12 novembre Novello sotto il Castello with Fruttattiva attenderà il suo pubblico sin dalle 11:00 del mattino con un ricchissimo programma di eventi.Venerdì 10 novembre parte con un ospite d’eccezione: Saturnino, musicista, compositore, dj, da 28 anni al fianco di Lorenzo Cherubini Jovanotti con il suo inseparabile basso.Il Deliziosa Stage, di P.zza Castello, sarà il palcoscenico sul quale Saturnino inaugurerà una tre giorni dove la musica sarà protagonista. Sabato 11, dalle 22:00, sarà il momento dei The Sidh, la band di musica elettro-celtica da milioni di views nel mondo, mentre domenica 12 novembre, direttamente dal palco di Italia's Got Talent, giungerà sul Deliziosa Stage di P.zza Castello Reac TJ, con il suo show di mutazioni sonore e movimenti luminosi. Completano la line-up: Jackrass & Mitch, Grace, Mistico, Mista P, DJ Tuppi, Discobizzaro e molti altri DJ per oltre 30 ore di musica in meno di tre giorni con la direzione artistica di Norbeat.La novità dell’apertura dalle 11:00 di mattina, di sabato 11 e domenica 12 novembre, rappresenterà per il pubblico l’opportunità di godere al meglio dell’offerta enogastronomica che da anni caratterizza positivamente l’esperienza di Novello sotto il Castello with Fruttattiva.Un’unione di intenti quella tra l’evento e la Pubblica Amministrazione che si riscontra nel punto di vista del Sindaco della Città di Conversano, Giuseppe Lovascio: “Ogni anno ricco di emozioni e di coinvolgimento Novello sotto il Castello costituisce un momento tanto atteso di questa stagione. Non vediamo l'ora di conoscere i dettagli del programma e di rivivere con intensità i tre giorni di festa e di convivialità. Grazie di cuore agli organizzatori per la qualità e la creatività posta in campo.”Qualità che verrà rappresentata a partire dalla Castagna Segreta: prodotto selezionato dall’Azienda Fruttattiva, naming partner dell’evento, per le sue qualità organolettiche uniche tra tutte le cultivar di castagne, semplicissima da sbucciare e dal sapore e colore che ammalierà tutti gli avventori. Andrea Boccuzzi, titolare della Fruttattiva Srl, commenta così il secondo anno di fila quali co-protagonisti dell’evento più atteso d’autunno: “Dopo la splendida edizione dello scorso anno, in cui l’evento è ripartito dopo il dovuto stop, abbiamo desiderato fortemente continuare questo percorso insieme agli amici de La Compagnia del Trullo. Ancor più nel 2023, anno in cui cade il nostro 30° anniversario di attività, che rappresenta per la nostra Azienda una fase di transizione importante, con un oramai maturo cambio generazionale. Una nuova marcia, ingranata da una bicicletta da trent’anni sempre in perfetto equilibrio, tenendo conto di fattori socio-economici importanti: sostenibilità, valore umano, coesione relazionale e progettualità future. Futuro appunto, che per Fruttattiva è anche presente grazie alla progettazione di un’app che ci consente di dialogare con le filiere della Gdo, della Ristorazione e del Commerciale comunicando loro in tempo reale tracciabilità e prezzo medio di mercato dei nostri prodotti.”Passando poi per vari percorsi gustativi che racconteranno il territorio, ma anche l’estro e la passione di ogni espositore con un’offerta che spazierà dallo street food, ai primi, alle braci finanche ai dolci.Non mancheranno certo le Cantine che, sin dalla prima edizione di Novello sotto il Castello with Fruttattiva, caratterizzano questo appuntamento nelle notti a cavallo di San Martino. Vini pugliesi, terroir e vitigni, rappresentati nelle loro più sfaccettate caratteristiche. Protagonista di rilievo uno spazio dedicato alle famiglie e ai bambini: l’Anfiteatro Belvedere sarà infatti animato tutti i giorni con spettacoli che uniscono danza, circo, magia e animazione sotto la direzione artistica dell’associazione Petit Etoile.Il programma di questa edizione non si ferma però qui, in quanto Novello sotto il Castello with Fruttattiva diventa sempre più momento di dibattiti, confronti, sui temi che caratterizzano lo scenario enogastronomici e non solo.Protagonisti di questi dibattiti e conferenze: l’Ordine degli Avvocati di Bari, con il convegno “Dialoghi sul futuro dell’agroalimentare pugliese - La Tutela dell’attività dell’imprenditore agroalimentare in ottica di sviluppo sostenibile”, COPAGRI, con il convegno “Enoturismo in Puglia - norme igienico sanitario e di sicurezza previsti dalla normativa vigente”,Convegno Coldiretti Puglia con il convegno “È tempo divino”, Confcommercio Conversano con la 2a edizione di “Storie Dinamiche”, gli Istituti Professionali “Domenico Modugno” con il “Percorso Sensoriale di Avvicinamento al Vino”, Norbeat Music con le interviste agli artisti della 13a edizione di Novello sotto il Castello with Fruttattiva.Anche l’arte ricopre un ruolo dinamico all’interno dell’evento con le mostre di: Galleria Cattedrale – Art Vibes “Gli Artisti con la Valigia - Spazi D’Arte del 900 Pugliese”, Galleria Vì Art Gallery di Vittoria Rutigliano, “Generazione Zero Ritratti Post Pandemia” e “Volti invisibili” a cura di Nico Nardomarino.Arte che si declinerà lungo tutto il centro storico di Conversano, che per l’occasione metterà in mostra molti dei suoi luoghi dal valore storico ed architettonico di gran pregio. La Pro Loco Conversano Aps sarà a disposizione del pubblico con visite guidate (su prenotazione allo 0804951228-proloco.conversano@libero.it) nonché con le aperture straordinarie della Cripta del Monastero di San Benedetto. Aperte la Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta, la Chiesa del Monastero di San Benedetto, la Chiesa del Monastero di Santa Chiara, la Chiesa di San Francesco, la Chiesa del Monastero dei Santi Cosma e Damiano E Santa Rita, la Chiesa della Passione, il Polo Museale della Città di Conversano. E lungo questo percorso gli avventori potranno venire in contatto con Vie D’arti Experience, una passeggiata diffusa tra Botteghe Artigianali, Esposizione d’Arte e Laboratori Creativi a cura de “Fondazione di Comunità D’Arti”, i Mercatini dell’Artigianato Locale a cura dell’ ”Associazione SDM Eventi”, il Villaggio Coldiretti e il Villaggio Copagri.Previsto anche un piano traffico e parcheggi, in collaborazione con la Polizia locale di Conversano, che prevede l’istituzione di quattro aree di sosta raggiungibili da tutte le direzioni (SS 16, SS 100, SS 172, SP 215). Una volta parcheggiato il proprio mezzo, si potrà raggiungere con le navette l’area in cui si tiene l’evento enogastronomica.Per informazioni si può mandare una mail a novellosottoilcastello@gmail.com o chiamare il numero + 39 3271756407