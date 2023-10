Nazionale: 40 anni fa Italia-Grecia a Bari

La scelta tecnica del CT azzurro si rivelerà vincente per un'Italia che batterà la selezione ellenica con un secco 3-0. Le tre reti, realizzate nel primo tempo da Giordano al 15', da Cabrini al 23' e da Rossi al 36', riporteranno gli azzurri alla vittoria che mancava dalla Finale mondiale vinta a Madrid l'11 luglio 1982 per 3-1 sulla Germania Ovest.





Il 3-0 alla Grecia sarà il terzo successo consecutivo della Nazionale italiana a Bari, preceduto dal 3-1 del 14 dicembre 1947 alla Cecoslovacchia e dall'1-0 al Belgio nell'amichevole disputata il 16 gennaio 1955. Quarant'anni dopo Italia-Grecia, una parte del numeroso pubblico che popolò il Della Vittoria nella serata del 5 ottobre 1983, conservando ancora il biglietto di questa partita, mantiene vivo il ricordo dell'entusiasmo dei baresi per la vittoria ottenuta dagli azzurri nel capoluogo pugliese.

NICOLA ZUCCARO - Bari, mercoledì 5 ottobre 1983. Alle 20.30, e per la prima volta in notturna, l'Italia affronta la Grecia nella terza amichevole allo Stadio della Vittoria. Reduce dalla mancata qualificazione all'Europeo di Francia '84, Enzo Bearzot schiera una formazione innovativa ed in parte composta dal blocco dei Campioni del Mondo di Spagna '82.