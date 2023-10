'Pane Nostro': celebrando la Giornata Mondiale del Pane a San Nicandro Garganico

SAN NICANDRO GARGANICO - Dal 2006, il mondo celebra la Giornata Mondiale del Pane con l'obiettivo di promuovere il consumo di pane fresco e di sensibilizzare le persone sulla sua importanza. In questo contesto, CNA Foggia partecipa a un'iniziativa promossa dal Comune di San Nicandro Garganico e dalla Pro Loco, con l'intento di valorizzare la produzione di pane fresco e prodotti da forno nella provincia di Foggia, in particolare il "puprat," un dolce che rappresenta un simbolo identitario per il Gargano.La campagna di sensibilizzazione denominata "Pane Nostro" è stata lanciata e proseguirà nel corso del 2023. L'obiettivo è diffondere la conoscenza del pane fresco e artigianale, che non può essere sostituito da prodotti precotti o industriali. Si mira anche a valorizzare le produzioni uniche della zona, che stanno attirando sempre più l'attenzione dei consumatori locali e che meriterebbero di conquistare il mercato nazionale.Il 14 ottobre, la prima tappa di questa iniziativa si svolge a San Nicandro Garganico. La giornata prevede una serie di eventi che includono:: Gli alunni delle scuole elementari avranno l'opportunità di scoprire il processo di fermentazione del pane, un passaggio fondamentale nella produzione.: Michele Grana narrerà la storia della "Pupata" e del "Cervone" sotto gli occhi attenti dei partecipanti.Panificatori locali mostreranno come il calore e il fuoco danno vita all'eccellenza del pane e alla dolcezza del "Pup'rat."Durante la giornata, è previsto un convegno sulla tradizione del pane e del "Pup'rat" nel Gargano, con interventi di esperti locali e una discussione sulla legislazione relativa alla panificazione. Inoltre, alcuni produttori presenteranno le novità della loro produzione, dal grano alla produzione di pani speciali.La giornata si concluderà con la possibilità di degustare il "Pup'rat" e godersi uno spettacolo musico-teatrale organizzato dalla Pro Loco di San Nicandro Garganico.La CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato) esprime apprezzamento per l'iniziativa del Comune di San Nicandro Garganico, che dimostra una forte attenzione all'artigianato e al futuro del settore. La provincia di Foggia conta più di 200 imprese di panificazione, che garantiscono la qualità della materia prima e la freschezza dei prodotti, conservando nel contempo gli antichi sapori del territorio. L'innovazione è una sfida importante, e i giovani panificatori stanno contribuendo in modo significativo a questo processo.La CNA ritiene che per sostenere questa innovazione sia necessario creare una rete e unire le forze di coloro che desiderano promuovere la crescita delle imprese e del settore. In questo contesto, si spera che la programmazione dei GAL (Gruppi di Azione Locale) e il coinvolgimento dei Comuni possano giocare un ruolo importante nel promuovere il settore della panificazione artigianale.