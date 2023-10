A novembre Palagianello ospiterà il festival 'Expo Pizza'

PALAGIANELLO - Giovedì 12 ottobre all’intero del Municipio di Palagianello è stato presentato il festival “Expo Pizza” che si svolgerà nel Castello Stella Caracciolo e nell’anfiteatro “Madonna delle Grazie”, dal 9 al 12 novembre, con la partecipazione di pizzaioli e chef provenienti da tutta Italia e da varie zone dell’Europa.La manifestazione sarà suddivisa in due momenti differenti. Nei primi due giorni si svolgerà il Campionato Nazionale di Pizza Contemporanea, organizzato dall’Accademia professionale del Gusto. La competizione abbraccerà 4 categorie (Classica, Gourmet, Pizza Chef e Contemporanea), con una giuria di altissimo rilievo, sei dei quali sono giurati del rinomato campionato mondiale Pizza Doc. Numerose e varie saranno le attività correlate. Tra queste di particolare rilevanza sarà l’esibizione di freestyle del campione del mondo dei pizzaioli acrobatici Danilo Pagano. Sabato 11 e domenica 12 ottobre nel suggestivo anfiteatro “Madonna delle Grazie” si svolgerà la fiera, rivolta agli amanti della pizza e del buon cibo, con degustazioni di pizze di tutti i tipi e piatti a base di questo prodotto fuori dal comune, preparato alcuni partecipanti alla gara e da maestri pizzaioli che interverranno.“Abbiamo sostenuto da subito il progetto Expo Pizza – ha commentato il Sindaco di Palagianello Giuseppe Gasparre – inserendola nel cuore di Palagianello. Crediamo che questa manifestazione possa essere di grande interesse per gli operatori locali che da anni hanno dato lustro alla nostra cittadina. Abbiamo bravi artigiani della pizza, diversi ristoranti rinomati non solo nella nostra provincia ma in tutta la regione”.La manifestazione, organizzata da Nicola Argese con Accademia Professionale del Gusto di Grottaglie, in collaborazione con Formazione Pizza Calabria, Apci Calabria e Associazione Pizzaioli Calabresi, ha lo scopo di valorizzare il territorio, i sui prodotti enogastronomici, soprattutto le materie prime utilizzate per realizzare una pizza tipica e il talento dei tanti operatori del settore. In questo ambito importanti sono le convenzioni fatte tra l’organizzazione e i B&B di Palagianello, oltre alle iniziative di promozione del territorio che l’amministrazione comunale ha programmato, come hanno riferito l' assessore al Turismo Annalisa Gasparre e l' assessore alle attività produttive Mariangela Pavone. Tra queste ci saaranno escursioni in gravina, visite guidate al castello e alle chiese rupestri a cura dell'Aps "I Portulani", passeggiate a cavallo a cura di Cosmo Ranch e il prolungamento fino a sera della fiera mercato di San Martino " La Fiere du Prevt" in programma domenica 12, nell’ultimo giorno di Expo Pizza.: 340 746 4473