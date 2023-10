Presentazione della Monografia di Franco Tarantino: 'Natura/MenteArte' Antologica 2000-2020

MONOPOLI - Il prossimo mercoledì 18 ottobre alle ore 17:30, presso la Biblioteca Civica "Prospero Rendella" a Monopoli, avrà luogo una straordinaria presentazione. L'artista pugliese Franco Tarantino presenterà la sua monografia intitolata "Natura/MenteArte" Antologica 2000-2020, edita da Arti Grafiche Cianciola Monopoli.L'evento sarà reso ancora più speciale dalla partecipazione di Santa Fizzarotti Selvaggi, critica d'arte e psicoanalista dedicata allo studio dei linguaggi delle Arti, autrice della presentazione della vasta monografia.La monografia di Tarantino rappresenta un'ampia retrospettiva del suo lavoro artistico, spaziando dal 2000 al 2020. Le opere dell'artista hanno suscitato ammirazione sia in Italia che all'estero, con mostre in numerose gallerie d'arte. Franco Tarantino è noto per la sua capacità di ispirarsi a una vasta gamma di influenze, tra cui Chagall, il Surrealismo, gli Espressionisti germanici e mitteleuropei e il Novecento italiano, fino a Bacon.Ciò che distingue il suo lavoro è la libertà del suo gesto pittorico, che supera i canoni stereotipati dell'arte, e i suoi grafismi che rivelano una vena surreale mentre rappresenta donne bellissime e sensuali, esplorando l'eterno femminino.Santa Fizzarotti Selvaggi riflette sull'arte di Franco Tarantino come espressione della "sana follia" artistica, capace di sintetizzare la complessità del pensiero artistico del Novecento. L'artista è visto come un "genio" che deve ancora essere completamente scoperto e inventato. Inoltre, viene sottolineato l'"Amore per l'Arte" che è indicato come un elemento fondamentale nel mondo dell'arte, in cui l'arte stessa è rappresentata come un "meraviglioso laboratorio dei sensi."L'evento promette di essere un'occasione straordinaria per esplorare il mondo artistico di Franco Tarantino e riflettere sulla potenza e la bellezza dell'arte come espressione della mente e del corpo umano. Una parte dei proventi delle copie della monografia sarà devoluta alla Onlus AMOPUGLIA, con sede a Monopoli, sottolineando il legame tra l'arte e il bene comune.