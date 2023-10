Primari Policlinico di Bari multati, Zullo (FdI): 'Rispetto per il lavoro degli ispettori del Lavoro, ma confido nei giudizi sui ricorsi presentati'

BARI - “La triste notizia delle sanzioni comminate ai primari del Policlinico di Bari per avere sopportato turni massacranti durante la pandemia COVID mi ha lasciato non poco stupito, come medico e come politico". Così il senatore Ignazio Zullo, capogruppo FdI in Senato della Commissione Sanità.“Ma, fermo restando il rispetto per gli ispettori del lavoro, chiamati a far rispettare le leggi senza possibilità di valutazioni discrezionali - prosegue Zullo -, spetta ora al buon senso delle autorità chiamate a valutare i ricorsi che i colleghi medici proporranno appellandosi allo stato di necessità in nome della prestanza del soccorso e dell'assistenza sanitaria in un periodo difficile della nostra vita durante la pandemia COVID.“I colleghi medici - spiega - mantengano fiducia nello Stato che confida sui suoi tanti servitori, dai medici e operatori sanitari, compresi gli ispettori del lavoro, per finire alle autorità competenti nella valutazione dei ricorsi. È proprio questa la bellezza della nostra Italia, nei diversi gradi di giudizio e di valutazione secondo competenze e compiti stratificati.“Sono altresì convinto che anche il Presidente Mattarella non farà mancare una parola di conforto per una delusione che spero si trasformi in motivazioni sempre più forti nell'essere accanto alla sofferenza.“Ai primari del Policlinico esprimo gratitudine e solidarietà con la certezza che tutto si risolverà per il meglio", conclude Zullo.