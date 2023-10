SAIE 2023: finale nazionale Ediltrophy, ecco i vincitori

BARI - Grande soddisfazione per il Formedil-Bari per aver conquistato con gli studenti della quinta A e quinta B dell'Istituto Panetti Pitagora di Bari il primo posto a livello nazionale di Ediltrophy23 nella categoria Progettazione junior e il terzo posto nazionale per la realizzazione del manufatto che questa mattina hanno realizzato nel padiglione 20 del SAIE Bari. A partecipare nella categoria junior i ragazzi Daniela Dentuto e Luca Di Maso dell'istituto Panetti Pitagora di Bari, dopo aver superato le finali regionali. Nel corso della gara le squadre junior (età inferiore a 23 anni) si sono sfidate nella costruzione di panchine portabici con fioriera, realizzate con mattoni faccia a vista e seduta in pietra. La progettazione del manufatto oggetto della gara è stata eseguita dall’ITT "Nervi-Galilei" di Altamura, nell’ambito del Concorso di progettazione Ediltrophy 2023.Al termine della finale, oltre al titolo di “squadra di muratori dell’anno” per la categoria senior e per quella junior, è stato assegnato anche il premio speciale “lavorare in sicurezza”, oltre al premio speciale “giovani promesse”. Ediltrophy23, organizzato in collaborazione con il Formedil Bari, è stato patrocinato da Cnce, Sanedil e Prevedi, anch’essi enti bilaterali.La manifestazione, nata nel 2008 per volontà delle parti sociali dell’edilizia, è stata anche quest’anno l’occasione per promuovere il sistema bilaterale edile della formazione e della sicurezza nonché l’intero settore delle costruzioni. Le persone in gara sono allievi o ex allievi dei corsi di formazione promossi degli Enti territoriali Formedil del settore edile e Confindustria ceramica. I manufatti realizzati durante la finale nazionale saranno donati alla Città di Bari.Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato il Presidente della Fiera del Levante Gaetano Frulli, il Presidente del Formedil Ente Unico Formazione e Sicurezza Elena Lovera, il Presidente di Formedil-Bari Salvatore Matarrese; il Vicepresidente Formedil-Bari Luigi Sideri, la Dirigente I.T.T. "Panetti-Pitagora" Bari Eleonora Matteo, il Direttore Formedil Ente Unico Formazione e Sicurezza Stefano Macale.“Ė stato un momento molto significativo essere presente alla premiazione della finale nazionale di Ediltrophy 2023. Una sfida importante nel percorso di formazione di giovani e senior che contribuisce ad accrescere le competenze nell’arte muraria. Il settore edile necessita di continua formazione preparando gli addetti alle nuove tecnologie, avendo la adeguata attenzione al tema sicurezza. Noi di Nuova Fiera del Levante in sinergia con SAIE 2023 abbiamo fornito il sostegno di cui avevano necessità per raggiungere gli obiettivi prefissati, sempre pronti a seguire le continue evoluzioni del mercato” – ha dichiarato il presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli.Elena Lovera per la prima volta ha coinvolto gli studenti Tecnici progettisti sul territorio. “Questa è una novità rispetto al passato, un modo per avvicinare i giovani ad un settore come quello dell’edilizia, e sensibilizzarli sull'importanza del settore edile, su come questo sia radicalmente cambiato negli ultimi anni mediante processi di digitalizzazione, nuovi materiali e tecnologie all’avanguardia che rappresentano già la realtà lavorativa. Al fine di far crescere l'interesse per il nostro settore e ricreare l’appeal in calo, soprattutto nei giovani, a causa dei vecchi retaggi del passato che continuano a dipingere l'edilizia come un settore ‘sporco’, dal basso profilo e senza futuro"."Una bella vetrina per i ragazzi - ha aggiunto il presidente del Formedil Bari Salvatore Matarrese - per mostrare un mondo come quello dell'edilizia che sta evolvendo e che è coeso, ma che pone grande attenzione ai giovani e alla loro formazione in un momento in cui c'è grande necessità di nuove leve e di grande competenza. Un momento importante anche per la nostra città perché sono affluiti tutti i giovani di 18 scuole da tutta Italia, una bella occasione per il nostro sistema dove ci facciamo conoscere perché abbiamo una eccellenza della formazione, del sistema bilaterale con imprese e sindacati".