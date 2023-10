Serie B: il Bari pareggia 1-1 col Como al San Nicola

Ssc Bari fb

- Quarto pareggio interno del Bari. I biancorossi impattano 1-1 con il Como al “San Nicola” nell’ ottava giornata di andata di Serie B. All’ 1-0 di Diaw dei galletti realizzato al 19’ del secondo tempo, i lariani replicano con la rete del pareggio siglata al 21’ da Bellemo. Per Valerio Di Cesare partita numero 209 con la maglia dei pugliesi. Sesto pareggio in questo campionato per la squadra di Michele Mignani. Il Bari è undicesimo con 9 punti insieme al Brescia.