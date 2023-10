Prima vittoria esterna del Cerignola. Gli ofantini prevalgono 3-0 sul Monterosi al “Bonolis” di Teramo nell’ottava giornata di andata del girone C di Serie C. Secondo successo in questo campionato per la squadra di Ivan Tisci e ottavo risultato utile consecutivo. I gialloblu pugliesi sono quinti con 12 punti insieme al Picerno. Quarta sconfitta esterna per il Monopoli, che perde 3-2 con il Latina al “Francioni” ed è penultimo a 4 punti.