Serie C: vittoria del Taranto, ko la Virtus Francavilla Fontana

- Seconda vittoria interna del Taranto che prevale 2-1 sul Crotone allo “Jacovone” nell’ ottava giornata di andata di Serie C. Il match si gioca a porte chiuse per l’ inagibilità dello stadio, dovuta ai lavori di ristrutturazione. Terzo successo per la squadra pugliese in questo torneo che è settima con 11 punti. Seconda sconfitta interna per la Virtus Francavilla Fontana. I biancazzurri perdono 1-5 col Sorrento alla “Nuova Arredo Arena” e sono settimi con 11 punti. I campani sono quartultimi in classifica con 8 punti insieme al Catania, alla Casertana e al Giugliano.