BARI - Si è conclusa con l’approvazione del progetto definitivo, la conferenza dei servizi indetta da FSE per la riqualificazione della stazione FSE di Noicàttaro. L’intervento, che sarà realizzato da FSE e finanziato dai fondi del PNRR dedicati allo sviluppo e al potenziamento delle linee ferroviarie, dovrà concludersi entro il 2026. L’obiettivo è realizzare una stazione più moderna e tecnologica attraverso un restyling completo degli ambienti esistenti nel rispetto della tutela storico-architettonica e del contesto ambientale.“L’interlocuzione con FSE ci ha consentito di condividere ogni fase della progettazione di un intervento essenziale per rigenerare l’area attigua alla stazione così come la struttura stessa. Grazie a varie interlocuzioni da noi intraprese, questo progetto surclassa definitivamente quello proposto all'Ente anni fa per la stessa opera, integrandosi perfettamente con le esigenze della cittadinanza in termini di mobilità e sicurezza”, spiega il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato.

Il progetto prevede il potenziamento dei servizi di scambio intermodale attraverso la riqualificazione del piazzale antistante con la realizzazione di una stazione per bus, parcheggi per auto private, stalli per la ricarica delle auto elettriche e velostazioni. Previsto anche il potenziamento dell’illuminazione, della segnaletica e della videosorveglianza, in un’ottica di rafforzamento della sicurezza dell’area. L'accessibilità sarà garantita attraverso l’adeguamento dei marciapiedi, la realizzazione di una stazione ciclo-pedonale con percorsi per ipovedenti. Previsto anche il rifacimento del sottopasso esistente con il prolungamento dello stesso e la realizzazione di rampe volte all’abbattimento delle barriere architettoniche. L’area esterna sarà adibita a parco urbano, attrezzata con panchine, aiuole, alberature, un parco giochi per bambini e tensostrutture per garantire l’ombreggiamento e la protezione dagli agenti atmosferici.

“Laddove c’erano aree incolte abbandonate, verrà realizzato un hub intermodale, bus station e area verde attrezzata. La stessa stazione beneficerà di una riqualificazione strutturale al fine di migliorare la sicurezza dei luoghi e rendere il servizio efficiente e conforme agli attuali standard. Noicàttaro diverrà così polo di interscambio strategico per l’area metropolitana grazie alla elettrificazione e raddoppio dei binari già eseguiti che permetteranno un trasporto più adeguato alle molteplici esigenze di mobilità. Possiamo finalmente volgere lo sguardo verso la mobilità sostenibile a beneficio e salvaguardia dell’ambiente”, conclude il sindaco Raimondo Innamorato.