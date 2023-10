Temporali sulla Puglia: è allerta gialla

BARI - Dal mattino di sabato 21 ottobre 2023, la Campania e le regioni circostanti saranno interessate da un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Le precipitazioni, che inizieranno come sparse per poi estendersi, saranno prevalentemente di natura temporalesca. Questo fenomeno si estenderà anche alla Sicilia, soprattutto nelle aree settentrionali, Basilicata, Puglia e Calabria.A partire dalle ore 08:00 del 21 ottobre 2023 e per le successive 16 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse con accumuli moderati. Inoltre, i venti soffieranno con forza da burrasca a burrasca forte provenienti dal sud-est.Questi fenomeni meteorologici saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, possibili grandinate, frequenti scariche elettriche e forti raffiche di vento.Si prevede un'allerta gialla per rischio vento e rischio idrogeologico dovuto ai temporali in tutta la Puglia a partire dalle ore 08:00 del 21 ottobre 2023 e per le successive 16 ore.