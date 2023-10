Serie C: vince il Cerignola, ko il Foggia

Seconda sconfitta in questo campionato per i rossoneri pugliesi. Si interrompe in questo modo per la squadra di Mirko Cudini una serie di sette gare utili consecutive, quattro vittorie e tre pareggi che ha portato 15 punti.

Seconda vittoria interna del Cerignola che prevale 2-0 sul Latina al “Monterisi” nella nona giornata di andata del girone C di Serie C. Per gli ofantini secondo successo consecutivo e nono risultato utile. La squadra di Ivan Tisci raggiunge al terzo posto con 15 punti il Latina e il Foggia. Seconda sconfitta esterna dei dauni che perdono 2-1 col Crotone allo “Scida”.